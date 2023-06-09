Тело школьника нашли на открытом участке улицы в Шымкенте

9 июня ранним утром в Каратауском районе в микрорайоне Туран-1 было найдено тело 15-летнего подростка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Otyrar, 8 июня вечером парень ушел на выпас скота и не вернулся. В 4:50 его тело без признаков насильственной смерти нашли на открытом участке на улице Новостроек. Телесных повреждений не выявлено. Сейчас тело подростка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Известно, что погибший учился в 72-й средней школе, получал инклюзивное образование. Сегодня утром его ждали на предметных экзаменах.

"Ребенок закончил 9-й класс, как таковых проблем в школе у него не было, поведение хорошее, он получал инклюзивное образование, занятия не пропускал. Сегодня были экзамены, он должен был прийти. Утром позвонили родителям и узнали печальную весть. Сказали, предварительно возможно у него закружилась голова и он упал и ударился сильно головой. Приносим соболезнования семье", – рассказал директор 72-й школы Шымкента Бегмат Усманов.

Причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Пару дней назад сообщалось, что тело пропавшей 15-летней школьницы нашли в реке в Жетысуской области.

