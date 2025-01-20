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Происшествия

В Алматы нашли тело 15-летнего школьника в заброшенном доме

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 01:49 Фото: polisia.kz
В Алматы расследуют трагическую смерть 15-летнего подростка. Тело девятиклассника обнаружили в заброшенном здании. По предварительной версии, юноша совершил самоубийство, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 20 января телеканал "КТК", инцидент произошел ночью. Предполагается, что мальчик повесился, оставив предсмертную записку, в которой извинился перед близкими. Известно, что он проживал с отцом и мачехой. Его мать умерла 10 лет назад.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о другой трагедии. В Жамбылской области троих школьников наказали за убийство восьмиклассника. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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