В Алматы нашли тело 15-летнего школьника в заброшенном доме

В Алматы расследуют трагическую смерть 15-летнего подростка. Тело девятиклассника обнаружили в заброшенном здании. По предварительной версии, юноша совершил самоубийство, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 20 января телеканал "КТК", инцидент произошел ночью. Предполагается, что мальчик повесился, оставив предсмертную записку, в которой извинился перед близкими. Известно, что он проживал с отцом и мачехой. Его мать умерла 10 лет назад.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о другой трагедии. В Жамбылской области троих школьников наказали за убийство восьмиклассника.