В Алматы нашли тело 15-летнего школьника в заброшенном доме
Фото: polisia.kz
В Алматы расследуют трагическую смерть 15-летнего подростка. Тело девятиклассника обнаружили в заброшенном здании. По предварительной версии, юноша совершил самоубийство, сообщает Zakon.kz.
Как пишет 20 января телеканал "КТК", инцидент произошел ночью. Предполагается, что мальчик повесился, оставив предсмертную записку, в которой извинился перед близкими. Известно, что он проживал с отцом и мачехой. Его мать умерла 10 лет назад.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о другой трагедии. В Жамбылской области троих школьников наказали за убийство восьмиклассника.
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