В СМИ Казахстана пришла рассылка с угрозами террористического характера
Фото: Zakon.kz
Полицейские установили несколько телефонов, а также их владельцев и пользователей, которые рассылали угрозы террористического характера в Telegram-чаты редакций нескольких СМИ и на адреса государственных органов, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МДВ РК, при проверке причастность данных лиц, среди которых были простые граждане Казахстана, в том числе несовершеннолетние, к рассылкам не подтвердилась.
"Предполагается, что все они стали жертвой "сватинга" (фальшивых сообщений о серьезных правонарушениях для вызова правоохранительных органов к взломанным адресатам) со стороны неустановленных пользователей мессенджера Telegram", – говорится в сообщении.
На данный момент правоохранительными органами принимаются все меры для установления правонарушителей и привлечения их к ответственности за заведомо ложные сообщения в соответствии с законодательством страны.
Фото: скриншот рассылки
Ситуация находится под полным контролем правоохранительных органов. Оснований для беспокойства нет. Призываем пользователей социальных сетей и других медиа верить только официальным сообщениям.
Напомним, что в начале мая сотни людей эвакуировали из ТРЦ Костаная из-за угрозы взрыва.
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