Прицеп грузовой машины вспыхнул на трассе Алматы – Хоргос
Фото: пресс-служба МЧС РК
14 июня на проезжей части автодороги Алматы – Хоргос, около села Шелек, загорелся прицеп грузовой машины, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, огнеборцы ликвидировали пожар.
"Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112!" – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Костанае в подвальном помещении одного из многоквартирных жилых домов произошел пожар.
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