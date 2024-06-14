Прицеп грузовой машины вспыхнул на трассе Алматы – Хоргос

14 июня на проезжей части автодороги Алматы – Хоргос, около села Шелек, загорелся прицеп грузовой машины, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огнеборцы ликвидировали пожар.

"Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Костанае в подвальном помещении одного из многоквартирных жилых домов произошел пожар.