В шымкентском зоопарке появился новый постоялец

Из города Комсомольск-на-Амуре в Шымкент привезли дальневосточного (амурского) леопарда, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в зоопарке, хищник жил в зоологическом центре "Питон".

"Он родился в 2022 году. Леопарда назвали Амуром. Сейчас наши посетители могут увидеть Амура во всей красе. Карантин (веттребование) закончен, малыш чувствует себя хорошо, постепенно привыкает к просторным и благоустроенным вольерам, к персоналу и гостям нашего зоопарка. Мы сделаем все возможное, чтобы создать максимально благоприятные условия для содержания Амура", – рассказали в зоопарке.





Ранее в зоопарке Караганды рассказали, как берегут животных от теплового удара.