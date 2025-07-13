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Общество

Об уникальной особенности редкого хищника рассказали в зоопарке Шымкента

животные, хищники, зоопарки , фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 17:10 Фото: Instagram/shymkentzoo
Одного из самых своих красивых обитателей показали сотрудники зоопарка в Шымкенте. Речь идет о дальневосточном леопарде по кличке Амур, сообщает Zakon.kz.

Хищника привезли в Шымкент в 2023 году из города Комсомольск-на-Амуре (Россия). С тех пор он стал настоящей гордостью местного зоопарка.

"Дальневосточный леопард – один из самых редких хищников в мире. Амур поражает своей грацией и мощью. Он чрезвычайно быстрый – может развивать скорость до 58 км/ч, а в прыжке преодолевать расстояние до шести метров. Среди кошачьих – это один из самых ловких и сильных прыгунов", – пояснили сотрудники учреждения.

Эксперты раскрыли интересный факт – у каждого дальневосточного леопарда уникальный рисунок на шкуре – как отпечатки пальцев у людей. Это делает каждого из них неповторимым.

Ранее в зоопарке Алматы рассказали, зачем фламинго нужно зеркало.

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Андрей Дюсупов
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