В Астане ищут виновника крупного пожара на паркинге

Жители жилого комплекса в мкр.Нура обратились в акимат с вопросом кто возместит им ущерб, нанесенный во время пожара на паркинге, когда сгорело шесть машин, сообщает Zakon.kz

Местная жительница по данным КТК, купила машину четыре месяца тому назад за 13 млн тенге.

"Я же не могу, если виновник не восстановит, вот так оставить все это. Потому что я в этой машине нуждаюсь. У меня ребенок, который постоянно нуждается в лечении. Я его вожу. 13 миллионов мы же не можем выкинуть на ветер", - отметила Галия Тлеуова

Версии произошедшего выдвигаются разные. В ДЧС предварительно сообщили, что загорелось электрощитовое оборудование. Жильцы ЖК обвиняют предпринимателей, которые ведут свой бизнес в их доме. А те считают, что причиной пожара стали кладовки жителей, где хранились шины и канистры с горючим. При этом люди не исключают версию взрыва автомобильного газобалонного оборудования и даже вероятность поджога.

Представитель застройщика Юрий Симка рассказал, что в 2017 году он сдал дом в эксплуатацию, а в 21-м его передали на баланс ОСИ - и теперь за ЖК отвечают жильцы дома как собственники квартир. Кроме этого, добавил, что, когда сдавали дом, все, в том числе и пожарная система безопасности, работало исправно.

"По пожарной безопасности у нас все там было исполнено: и дымоудаление, и все было. В принципе, даже подтверждается, что в 2021 году была проверка от ДЧС. Ну, причина несработки может быть разная. Я не знаю, сейчас можно только догадываться. Ну, это прямая халатность. Не было в городе воды. Возможно, они ее отключали и забыли включить. Ну, много моментов. Это чисто субъективное мнение мое", - сообщил представитель застройщика.

Кто стал виновником пожара и на кого возложат полную ответственность, теперь установит следствие. В департаменте по ЧС сообщили, что там определяют причину возгорания и детали происшедшего - и как только выяснят все подробности, дело передадут в полицию.

А предприниматели, чей бизнес расположен на цокольном этаже, сообщили, что они так же, как и местные жители, восстанавливают свои помещения за свой счет. И при этом они заказали независимую экспертизу и проводят свое дополнительное расследование.

Ранее мы писали о том, что в Астане 6 июня 2023 года произошел пожар в паркинге жилого комплекса по ул. Мухамедханова. В ходе тушения пожара силами ДЧС было эвакуировано 17 человек, из них шестеро – дети.