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В Астане потушили пожар в четырехэтажном паркинге

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 21:55 Фото: pixabay
1 ноября в Астане разгорелся пожар в четырехэтажном паркинге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, пожар полностью ликвидирован. По уточненным данным в паркинге горела легковушка.

"Производят проветривание помещений. Пострадавших нет. МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четырехэтажном отдельно стоящем паркинге в г. Астане дым от пожара заполонил второй этаж.

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пожар в Астане
Пожар разгорелся в четырехэтажном паркинге в Астане
Елена Беляева
Астана МЧС РК Пожар 2024 год Парковки Пожары Спасатели
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