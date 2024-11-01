В Астане потушили пожар в четырехэтажном паркинге

1 ноября в Астане разгорелся пожар в четырехэтажном паркинге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, пожар полностью ликвидирован. По уточненным данным в паркинге горела легковушка.

"Производят проветривание помещений. Пострадавших нет. МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четырехэтажном отдельно стоящем паркинге в г. Астане дым от пожара заполонил второй этаж.