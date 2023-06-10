Ситуация в Абайской области на 9:30 10 июня

Председатель Комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов рассказал о ситуации в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

По словам Нурболата Дербисова ситуация стабилизовалась, с утра пожар тушат 8 воздушных бортов.

"В настоящее время обстановка на месте пожара стабилизовалась. С утра на тушение пожара приступили 8 воздушных бортов. И личный состав задействованных служб. Также министерством обороны задействованы дополнительный силы".

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Также председатель Комитета противопожарной службы рассказал, почему пожар все еще не удалось потушить.

"Тушение пожара осложняется высоким температурным фоном и большой площадью горения и порывами ветра (местами до 10 м/с). В настоящее время производится обследование вице-министром экологии и вице-министром по ЧС. Мы делаем все для того, чтобы локализовать пожар в настоящее время".

В МЧС РК сообщили, что сегодня с 4 часов утра на место пожара направили военнослужащих двух воинских частей из Карагандинской и Алматинской областей. В настоящее время тушение пожара в области Абай продолжается на трех участках.

