Ситуация в Абайской области на 9:30 10 июня
Фото: Telegram/qr_tjm
Председатель Комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов рассказал о ситуации в Абайской области, сообщает Zakon.kz.
По словам Нурболата Дербисова ситуация стабилизовалась, с утра пожар тушат 8 воздушных бортов.
"В настоящее время обстановка на месте пожара стабилизовалась. С утра на тушение пожара приступили 8 воздушных бортов. И личный состав задействованных служб. Также министерством обороны задействованы дополнительный силы".
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Также председатель Комитета противопожарной службы рассказал, почему пожар все еще не удалось потушить.
"Тушение пожара осложняется высоким температурным фоном и большой площадью горения и порывами ветра (местами до 10 м/с). В настоящее время производится обследование вице-министром экологии и вице-министром по ЧС. Мы делаем все для того, чтобы локализовать пожар в настоящее время".
В МЧС РК сообщили, что сегодня с 4 часов утра на место пожара направили военнослужащих двух воинских частей из Карагандинской и Алматинской областей. В настоящее время тушение пожара в области Абай продолжается на трех участках.
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