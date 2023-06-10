Токаев выразил соболезнования родным и близким Бердибека Сапарбаева

Президент Касым-Жомарт Токаев 10 июня направил телеграмму соболезнования родным и близким государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил заслуги Сапарбаева перед страной.

"Все эти годы Бердибек Машбекулы с честью трудился на самых ответственных участках работы и внес огромный вклад в политико-экономическое, социально-культурное развитие страны и регионов. Он умел с большим знанием дела претворять в жизнь государственную политику, неустанно работал во благо процветания Казахстана. Его уважали за исключительные человеческие качества. Имя и светлый образ Бердибека Машбекулы навсегда останется в памяти народа". Касым-Жомарт Токаев

О смерти Бердибека Сапарбаева стало известно 10 июня. Государственный деятель ушел из жизни на 71 году жизни.