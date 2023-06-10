В Сомали взорвалась старая бомба: погибли 27 человек
Фото: freepik
По меньшей мере 27 человек погибли в результате взрыва остатков старой бомбы в районе Нижней Шабелле в Сомали, сообщает Zakon.kz.
Большинство погибших – дети, пишет CNN.
Также по меньшей мере 53 человека получили ранения в результате взрыва.
По словам сомалийских СМИ, взрыв произошел в селе Мурале в районе Джанаале восточного Нижнего Шабелльского района.
Подробности уточняются. Zakon.kz будет держать в курсе событий.
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