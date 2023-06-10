В Сомали взорвалась старая бомба: погибли 27 человек

Фото: freepik

По меньшей мере 27 человек погибли в результате взрыва остатков старой бомбы в районе Нижней Шабелле в Сомали, сообщает Zakon.kz.

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