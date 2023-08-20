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Из-за взрыва придорожной бомбы в Пакистане погибли 11 человек

взрыв Фото: freepik
В результате взрыва придорожной бомбы на северо-западе Пакистана у границы с Афганистаном погибли 11 рабочих, сообщает Zakon.kz.

Сотрудник полиции Ибрар Хан сообщил, что инцидент произошел в субботу вечером в районе Гульмир-Кот, пишет ABC News

Он сказал, что взрыв уничтожил автомобиль, в котором находились 16 рабочих, 11 из них погибли на месте, а двое были доставлены в больницу. Никаких следов остальных троих найти не удалось, и полиция считает, что они могли скрыться в горах, чтобы спастись от дальнейшего нападения.

Северный Вазиристан десятилетиями служил убежищем для исламских боевиков, пока в последние годы военные не провели масштабную операцию там и в других племенных районах вдоль афганской границы. Большинство боевиков бежали через границу, но часто наносили ответные удары по военным колоннам и гражданским лицам.

Ранее бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был приговорен к трем годам тюрьмы после обвинительного приговора по делу о коррупции.

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