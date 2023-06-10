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Токаев провел телефонный разговор с премьером Пакистана

Касым-Жомарт Токаев, Шахбаз Шариф Фото: Акорда
По инициативе пакистанской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает Zakon.kz.

Главы государств обсудили перспективы казахско-пакистанского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

"Стороны также отметили положительную динамику роста взаимной торговли и расширение сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном в различных отраслях. В ходе беседы лидеры вновь подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений между странами", - говорится в сообщении Акорды.

В завершение беседы мремьер-министр Шахбаз Шариф пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Пакистан с официальным визитом в любое удобное для него время.

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