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События

Токаев поговорил по телефону с премьером Пакистана

Токаев поговорил по телефону с премьером Пакистана , фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 17:30 Фото: akorda.kz
Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, сообщает Zakon.kz.

Стороны обменялись поздравлениями по случаю священного праздника Курбан айт.

"В ходе беседы глава Казахстана и премьер-министр Пакистана также обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-пакистанского сотрудничества", – говорится в официальном сообщении Акорды.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с новым министром обороны страны и дал ему ряд конкретных поручений. Главой оборонного ведомства сегодня, 8 июня 2025 года, был назначен Даурен Косанов.

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Андрей Дюсупов
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