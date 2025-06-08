Токаев поговорил по телефону с премьером Пакистана

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, сообщает Zakon.kz.

Стороны обменялись поздравлениями по случаю священного праздника Курбан айт.

"В ходе беседы глава Казахстана и премьер-министр Пакистана также обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-пакистанского сотрудничества", – говорится в официальном сообщении Акорды.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с новым министром обороны страны и дал ему ряд конкретных поручений. Главой оборонного ведомства сегодня, 8 июня 2025 года, был назначен Даурен Косанов.