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Законодательство РК

Юрий Ильин освобожден от должности министра по ЧС

Юрий Ильин Фото: МЧС РК
Указом главы государства Ильин Юрий Викторович освобожден от должности Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Ильин занимал эту должность с 11 сентября 2020 года по 18 января 2021 года. Затем был переназначен 11 января 2022 года и 4 апреля 2023 года.

Президент снял с поста министра по ЧС на фоне крупных лесных пожаров в Абайской области.  Тушение пожара продолжается на трех участках. Во время пожара погибли три лесника.

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. По словам главы МЧС РК Юрия Ильина, площадь пожара составляла минимум 3 га и потом резко произошел рост до 100 га. Он считает, что резкий рост площади произошел из-за неправильной оценки первичной обстановки.

10 июня МЧС сообщили, что ситуация с лесными пожарами в Абайской области стабилизируется. Председатель Комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов рассказал о ситуации в области.

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