Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Назарбаев направил соболезнования родным и близким Бердибека Сапарбаева

Нурсултан Назарбаев, Бердибек Сапарбаев Фото: Акорда
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного государственного и политического деятеля Бердибека Машбековича Сапарбаева, сообщает Zakon.kz.

Назарбаев отметил, что Сапарбаев вносил значительный вклад в развитие страны.

"Он работал на самых ответственных должностях, в том числе был акимом ряда областей, министром труда и социальной защиты населения, заместителем премьер-министра. На каждом посту он вносил значительный вклад в развитие и процветание Казахстана".

Первый президент также отметил, что государственный деятель отличался высокими моральными качествами.

"Он был квалифицированным и уважаемым руководителем, отличавшимся высокими моральными качествами и интеллектом, глубоко знавшим чаяния народа, умевшим принимать оперативные и эффективные решения по самым сложным вопросам", - говорится в телеграмме.

В завершении Назарбаев выразил уверенность в том, что светлый образ Бердибека Машбековича навсегда сохранится в памяти людей.

10 июня стало известно о смерти видного казахстанского политического деятеля Бердибека Сапарбаева.

Читайте также

Смаилов о смерти Сапарбаева: Из жизни ушел без преувеличения большой человек

Волонтеры поддерживают пожарных в борьбе с лесным пожаром

Токаев выразил соболезнования родным и близким Бердибека Сапарбаева

Айсулу Омарова
Назарбаев Нурсултан Сапарбаев Бердибек
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спортивная гимнастика Умер Спортсмен
Умер многократный чемпион Казахстана по спортивной гимнастике
Когда в Астане и Алматы прогнозируют дожди
Когда в Алматы и Астане прогнозируют дожди
Астрологи рассказали, у кого ожидаются кардинальные изменения в жизни
Астрологи рассказали, у кого ожидаются кардинальные изменения в жизни
природа
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления