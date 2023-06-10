Назарбаев направил соболезнования родным и близким Бердибека Сапарбаева

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного государственного и политического деятеля Бердибека Машбековича Сапарбаева, сообщает Zakon.kz.

Назарбаев отметил, что Сапарбаев вносил значительный вклад в развитие страны.

"Он работал на самых ответственных должностях, в том числе был акимом ряда областей, министром труда и социальной защиты населения, заместителем премьер-министра. На каждом посту он вносил значительный вклад в развитие и процветание Казахстана".

Первый президент также отметил, что государственный деятель отличался высокими моральными качествами.

"Он был квалифицированным и уважаемым руководителем, отличавшимся высокими моральными качествами и интеллектом, глубоко знавшим чаяния народа, умевшим принимать оперативные и эффективные решения по самым сложным вопросам", - говорится в телеграмме.

В завершении Назарбаев выразил уверенность в том, что светлый образ Бердибека Машбековича навсегда сохранится в памяти людей.

10 июня стало известно о смерти видного казахстанского политического деятеля Бердибека Сапарбаева.