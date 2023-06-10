В Астане увеличили давление подачи воды

Аким Астаны сообщил что в столице увеличилось давление подачи воды, сообщает Zakon.kz.

Новостью аким Астаны Женис Касымбек поделился на своей странице в Facebook.

"Думаю, вы заметили, что со вчерашнего дня начало повышаться давление воды в домах. Как я ранее говорил, в городе с 2021 года идет строительство новой нитки водовода с Астанинского водохранилища и НФС-3. Вчера запустили водовод в работу. Данная нитка водовода позволяет обеспечить соответствующее давление питьевой воды в домах и стабильность работы системы", - поделился аким столицы.

По словам акима, завершение первого этапа новой насосно-фильтровальной станции питьевой воды (НФС-3) завершится до конца июня. Тогда, считает аким, полностью решится вопрос дефицита воды в городе. Второй этап строительства завершится в августе и позволит дать дополнительные мощности по подаче воды на ближайшие 3-4 года.

"Кроме того, завершается проектирование водовода с Нуринского подземного месторождения воды и проектирование по расширению мощностей НФС в ЖМ Тельмана. Эти проекты также дадут дополнительные мощности по обеспечению питьевой водой Астаны на дальнейшую перспективу", - сообщил аким.

8 июня жители одного из столичных жилых комплексов перекрыли проезжую часть.

