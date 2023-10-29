Почему отключили подачу воды в Астане

Пресс-служба "Астана Су Арнасы" объяснила причину отключения подачи воды в столице, сообщает Zakon.kz.





"Отключение также повлияло на работу систем водоснабжения и водоотведения на главной подстанции НФС, где 3 ввода остались без электроэнергии. В настоящее время коммунальные службы работают над устранением аварии". Пресс-служба "Астана Су Арнасы"

Отметим, что по улице Кошкарбаева в Астане уже восстановили подачу света.

Ранее сообщалось, что массовое отключение воды и света произошло на правом берегу Астаны. Позже пресс-служба Министерства энергетики заявила о том, что в 21:58 29 октября произошло аварийное отключение по городскому кольцу ВЛ-110кВ. На ТЭЦ-2 Астана вследствие короткого замыкания произошло полное снижение генерации. Затем в акимате рассказали, когда обещают дать свет в Астане.

