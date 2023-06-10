Алихан Смаилов представил коллективу МЧС нового руководителя

Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил коллективу Министерства по чрезвычайным ситуациям нового руководителя - Сырыма Шарипханова, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов подчеркнул, что перед ведомством стоит ряд серьезных задач в области гражданской защиты, обозначенных Главой государства и Правительством. При этом важнейшей в настоящее время является локализация и ликвидация крупного природного пожара в области Абай, передает пресс-служба премьер-министра.

Премьер-министр также добавил, что для недопущения подобных происшествий важно повысить уровень реализации превентивных мер.

"Вы должны быть координаторами всего этого процесса. Это касается и вопросов недопущения крупных пожаров, и вопросов, связанных с наводнениями. Мы должны принимать все меры для недопущения таких крупных ЧС. От того, как слаженно и оперативно работают органы гражданской защиты, многое зависит", - сказал Алихан Смаилов.

Сырым Шарипханов родился 1 мая 1967 года в Алматы. Окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище (1991 г.), Академию Гражданской защиты МЧС России (2002 г.) и адъюнктуру этого же учебного заведения (2005 г.), Академию "Кокше" (2015 г.) и Академию Государственной противопожарной службы МЧС РФ (2018 г.).



В разные годы занимал ответственные должности в штабе Гражданской обороны Жамбылской области, Центре подготовки и обучения Жамбылского областного управления по ЧС, Республиканском центре подготовки и обучения и Департаменте гражданской обороны и воинских частей Агентства РК по ЧС.

В 2002-2005 годы — заместитель начальника отдела – центра подготовки и обучения Алматинского городского управления по ЧС Агентства по чрезвычайным ситуациям.

В 2005-2008 годы — начальник отдела защиты территорий и населения ДЧС г. Алматы.

В 2008-2010 годы — начальник Управления гражданской обороны ДЧС г. Алматы.

С 2010 по 2013 год был заместителем начальника Кокшетауского технического института МЧС РК, а с 2013 по 2021 год — руководителем данного учреждения.

С 2021 года и до настоящего времени возглавлял Академию гражданской защиты им. Малика Габдуллина МЧС РК.

В 2016 году был награжден орденом "Айбын" II степени.

Президент назначил нового министра по ЧС 10 июня.