Алихан Смаилов представил новых руководителей пяти министерств

Премьер-министр Алихан Смаилов представил новых руководителей коллективам министерств культуры и информации, торговли и интеграции, транспорта, труда и социальной защиты населения, туризма и спорта, сообщает Zakon.kz.

Представив министра культуры и информации Аиду Балаеву, премьер-министр отметил, что в своем Послании народу глава государства поставил ряд задач по масштабному развитию креативной индустрии.

"Министерству необходимо совместно с местными исполнительными органами внести конкретные предложения по мерам поддержки участников креативной индустрии, принять меры по созданию центров креативной индустрии в каждом регионе". Алихан Смаилов

Фото: primeminister.kz

Кроме того, перед Министерством стоят задачи по дальнейшему развитию сфер культуры, религии и межэтнических отношений, молодежной и семейной политики, гражданского общества, информации, кинематографии, а также охране историко-культурного наследия и государственных символов, развитию архивного дела и др.

В ходе представления нового министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева глава правительства подчеркнул, что перед ведомством стоят важные задачи в сфере развития внутренней торговли, продвижения экспорта товаров и услуг, интеграции с торговыми партнерами республики.

"В целом необходимо продолжить работу по совершенствованию торговой инфраструктуры, развитию биржевой и электронной торговли, защите прав потребителей. Глава государства в своем Послании подчеркнул, что нам нужны новые и смелые подходы в торговой политике". Алихан Смаилов

Представив Марата Карабаева коллективу Министерства транспорта, премьер-министр обозначил стратегическое значение дальнейшего развития транспортно-логистической отрасли республики.

Фото: primeminister.kz

"Именно поэтому было создано новое министерство. Необходимо быстро провести реорганизацию и выполнить поставленные задачи по созданию крупных инфраструктурных проектов в сфере железных и автомобильных дорог, воздушного сообщения, морского транспорта. Это очень большая работа", – сказал он.

Как отметил глава правительства, транспортный сектор будет вносить большой вклад в развитие экономики и повысит роль Казахстана в качестве основного транзитного хаба на Евразийском континенте.

"От вновь созданного министерства ждут реального рывка в развитии транспортно-транзитной сферы. Вы знаете, что в последнее время выявились проблемы, которые копились долгое время и не находили эффективного решения. Это нехватка транспорта для пассажирских перевозок и грузовых вагонов, трудности в развитии логистики, качество дорожного строительства. Их нужно срочно и качественно решать". Алихан Смаилов

По его словам, особое внимание следует обратить на строительство автомобильных дорог. Это касается выполнения капитального ремонта более 4 тыс. км дорог к 2029 году, усиления контроля и принятия новых нормативных документов.

Представив коллективу Министерства труда и социальной защиты населения нового руководителя – Светлану Жакупову, глава правительства отметил, что перед ведомством стоят большие задачи, от эффективности решения которых зависит уровень благополучия граждан республики. В частности, это касается трудоустройства, разрешения трудовых споров, назначения пенсий, пособий и т.д.

Фото: primeminister.kz

"В своем Послании президент акцентировал внимание на вопросах повышения минимальной заработной платы, занятости населения и безопасности труда. Поэтому для выполнения данной задачи Минтруда совместно с госорганами необходимо принять меры по повышению с 1 января 2024 года размера минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге". Алихан Смаилов

Он добавил, что также требуется ускорить принятие Комплексного плана развития труда до 2030 года с регулированием сферы платформенной занятости и Концепции безопасного труда до 2030 года для предупреждения и исключения профессиональных рисков на рабочих местах.

В рамках представления Ермека Маржикпаева коллективу Министерства туризма и спорта премьер-министр обозначил важность своевременной реализации задач, поставленных главой государства:

"В туризме должны быть реализованы не менее 15 крупных прорывных проектов. К их реализации нужно активно подключать как иностранных инвесторов, так и отечественный бизнес. Имидж страны во многом формируется именно от уровня развития сферы туризма, качества предоставления услуг. Поэтому в этой отрасли нужен рывок".

Глава правительства подчеркнул, что в сфере спорта в кратко- и среднесрочной перспективе необходимо достойно представить Казахстан на летних Азиатских играх, на высоком уровне провести в Астане V Всемирные игры кочевников, а также приложить все усилия и завоевать лицензии на участие в Олимпийских играх 2024 года.

"Помимо участия в спортивных соревнованиях мирового уровня стоит задача по развитию массового спорта. Его популяризация среди населения является главным ключом в формировании здоровой нации. Особое внимание следует обратить на инфраструктуру объектов спорта и физкультурно-оздоровительные комплексы, чтобы они были доступными для каждого казахстанца". Алихан Смаилов

Он добавил, что в целом все задачи, заложенные в Концепции развития физической культуры и спорта на 2023-2029 годы должны быть выполнены качественно и своевременно.

Премьер-министр пожелал всем вновь назначенным министрам и коллективам соответствующих ведомств плодотворной работы.

Ранее под председательством премьер-министра Алихана Смаилова состоялось заседание, на котором были рассмотрены меры по реализации Послания главы государства "Экономический курс Справедливого Казахстана".