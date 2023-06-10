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Токаев назначил нового министра по ЧС

Сырым Шарипханов Фото: Акорда
Сырым Шарипханов указом президента назначен новым министром по ЧС, сообщает Zakon.kz.
"Назначить Шарипханова Сырыма Дюсенгазиевича министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", – говорится тексте указа, опубликованного на сайте Акорды.

Шарипханов Сырым Дюсенгазиевич родился 1 мая 1967 года в городе Алматы.

  • В 1991 году он окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени М. Чистякова. Доктор технических наук, генерал-майор.
  • В разное время занимал должности и руководящие посты в системе гражданской обороны.
  • С июня 1997 года по февраль 1999 года – начальник Центра подготовки и обучения Жамбылского областного управления по чрезвычайным ситуациям.
  • С сентября 2008 года по февраль 2010 года – начальник Управления гражданской обороны Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.
  • С октября 2014 года по ноябрь 2020 года – начальник Кокшетауского технического института Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
  • С 3 сентября 2021 года и по настоящее время – начальник Академии гражданской защиты имени М. Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Бывший министр по ЧС Юрий Ильин лишился должности 10 июня. Он занимал эту должность с 11 сентября 2020 года по 18 января 2021 года. Затем был переназначен 11 января 2022 года и 4 апреля 2023 года. 

Смена кадров случилась на фоне крупных лесных пожаров в Абайской области. Тушение пожара продолжается на семи участках. Во время пожара погибли три лесника.

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