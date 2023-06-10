Все связано: всемирный день вязания на публике отметили в Астане

В столичном центральном парке 10 июня собрались поклонники рукоделия, главными организаторами праздника вязания стали участники благотворительного клуба "28 петель", передает Zakon.kz.

Всемирный день вязания на публике традиционно с 2005 года отмечается во вторую субботу июня. В этот день на газонах столичного парка можно увидеть группы людей с клубками, спицами и крючками. Жаркая погода не позволяет демонстрировать вязаные изделия на себе, но не мешает устроить в тени деревьев "рабочий пикник".







Фото: Zakon.kz





За непринужденной беседой творятся большие и маленькие шедевры – шерстяные пледы, кофточки, шапочки и носочки для малышей, веселые игрушки-осьминожки. Эти вещи вяжут для малышей рожденных раньше срока, участники и участницы клуба "28 петель". По словам координатора клуба Айгуль Жанаевой, столичный филиал клуба стал самым продуктивным в Казахстане.







Фото: Zakon.kz





"Филиалы клуба по Казахстану есть в 23 городах, в том числе во всех областных центрах. В Астане сейчас 60 активных волонтеров, а также есть те, кто вяжет периодически, кто просто покупает пряжу и передает ее клубу. Самое большое число изделий, которое мы передавали после распределения в перинатальные центры – тысячу единиц, столько жилеток, носочков, шапочек, пледов и игрушек связали наши "феи" (так называют участниц клуба – Прим. ред.) за три месяца. Если смотреть по отчетам, по Казахстану наш филиал больше всего вещей вяжет, мы уже связали 12 тысяч вещей с момента основания". Айгуль Жанаева





Клуб "28 петель" появился в 2012 году в Астане, его основала журналист и фотокорреспондент Карла Нур. Делая репортаж о работе врачей неонатологов, она заметила крохотный шерстяной носочек на ножке малыша в стерильном кувезе. Врачи рассказали, что одежда из чистой шерсти согревает недоношенного ребенка.





Фото: Zakon.kz





Малыш получает рефлекторный массаж колючими шерстинками, и это помогает ему лучше дышать и быстрее развиваться. Специальные игрушки-осьминожки, связанные из хлопковой нити, успокаивают и улучшают сон ребенка.





Фото: Zakon.kz





Клуб рос и расширялся, превратившись из локальной волонтерской инициативы в Общественный фонд "28 петель" – мощное международное движение. Сейчас клубы вязальщиков-волонтеров действуют в 13 странах ближнего и дальнего зарубежья. Под эгидой фонда "28 петель" действуют клубы в России и Таджикистане, в Германии, Латвии и Молдове, постоянно открываются новые филиалы.

В проведении Всемирного дня вязания на публике клуб участвует с 2017 года. В период пандемии праздник не проводился, но после снятия карантинных ограничений клуб возобновил вязальные встречи в парке.





Фото: Zakon.kz





Первый день вязания на публике состоялся в Париже, его предложила проводить любительница вязания Даниэль Лендес. Со временем публичным вязанием увлеклись жители не только Франции, но и других стран. Сегодня этот праздник отмечают более чем в 50 государствах, он официально признан всемирным.

В Астане праздник проходит обычно в центральном парке в тени деревьев. Участвуют в нем не только "феи", к ним присоединяются другие вязальные клубы и школы и просто горожане, отдыхающие в парке. Кто-то учится вязать, кто-то предлагает спонсорскую помощь и покупает пряжу. Любой астанчанин или гость столицы сегодня может подарить частичку тепла детям, рожденным раньше срока или просто приобщиться к древнему рукоделию и осознать прекрасную истину – все в этом мире связано.