Названы имена погибших на пожаре в Абайской области

Опубликован список погибших во время пожара в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Мейрамгуль Кусаиновна Жиенбаева была руководителем лесничества в Успенском лесничестве, которое находится в Новошульбинском филиале РГУ "ГЛПР "Семей орманы". Она родилась 20.12.1989 г. Серикжан Бакытбекулы Токтасын — инженер-охранник леса в Новошульбинском филиале Государственного лесного предприятия "Семей орманы", дата рождения — 17.03.1996. Амангелді Спатайулы Дуйсембаев — водитель Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", родился 11 декабря 1964 года. Алексей Григорьевич Губаев был мастером леса и государственным инспектором Успенского лесничества в Новошульбинском филиале РГУ "ЛПР "Семей орманы". Родился 7 февраля 1993 года. Максим Владимирович Фоминых работал в качестве инспектора по охране территорий в Успенском лесничестве Новошульбинского филиала государственной организации "ГЛПР Семей орманы". Его дата рождения — 17 августа 1998 года. Саят Нуржигитов Нуржанович — государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", специализируется на охране территорий. Родился 21 июня 1972 года. Константин Сергеевич Начинёнов — инспектор по охране в Успенском лесничестве, которое находится в Новошульбинском филиале РГУ "ГЛПР "Семей орманы". Родился 12 января 1983 года. Виктор Александрович Сидорин был инспектором по охране территорий в государственном инспекторате успенского лесничества, который находится в Новошульбинском филиале РГу "ГЛПР "Семей орманы". Родился 04.05.1960 года. Александр Викторович Сидорин был государственным инспектором по охране территорий в Успенском лесничестве Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы". Его год рождения — 11.04.1984. Николай Иванович Пузырев — водитель пожарной машины в Центральном лесничестве Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", родился 23.11.1968. Сергей Николаевич Пузырев — пожарный в Центральном лесничестве Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", родился 20.10.1992. Петр Александрович Гражданкин был лесным пожарным в Успенском лесничестве, которое входит в состав Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР Семей орманы". Он родился 15 июня 1971 года. Александр Викторович Дарибаев — работает на должности тракториста-машиниста в Жерновском лесничестве Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы". Родился 29.08.1974. Даниил Евгеньевич Ганьшин — водитель пожарной машины Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ ГЛПР "Семей орманы", родился 24.06.1981 года.

Как сообщалось ранее, полицейские области обнаружили на месте тушения пожара тела всех 14 человек, числившихся пропавшими без вести.

О том, что их личности идентифицированы, сообщили в ДП региона.