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Ситуация в Украине: премьер-министр Канады прибыл в Киев, канцлер Германии хочет поговорить с Путиным

Ситуация в Украине 10 июня Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина проводит контрнаступление, МИД России обвинил Запад в блокировании решений зерновой сделки, сообщает Zakon.kz
  • Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет поддерживать контакты с Путиным и намерен в "ближайшее время" провести с ним телефонный разговор;
  • У Путина пока нет в планах телефонного разговора с Шольцем, - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;
  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал в Киев с необъявленным визитом;
  • Трюдо заявил об отправке нового пакета помощи Украине в размере 375 миллионов долларов и о том, что Канада передаст Украине артиллерийские снаряды и ракеты класса "воздух-воздух";
  • Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Канады заявил, что в Украине происходят контрнаступательные действия, но отказался говорить, на какой стадии они находятся;
  • Украинская компания "Укргидроэнерго" заявила, что из Каховского водохранилища потеряно более трети воды, гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью;
  • Председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал инициативу африканских стран по урегулированию конфликта в Украине, в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамофосой;
  • США не видят каких-либо указаний, что есть угроза ядерной войны, из-за размещения российского тактического ядерного оружия в Беларуси, отметил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире CNN;
  • МИД России обвинил Запад в блокировании решений трех из пяти проблем зерновой сделки;
  • Глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что через 15-20 месяцев строящийся в Украине завод сможет начать производство новейшего немецкого танка Panther (Panther KF51). Зампред РФ Дмитрий Медведев в Twitter попросил выслать ему координаты стройки.

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