В Павлодарской области пропавшего парня нашли мертвым

Тело пропавшего 19-летнего парня нашли 10 июня в 14:20 вблизи села Коряковка Павлодарского района возле соленого озера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, предварительная причина смерти – солнечный удар.

"Рядом обнаружены рюкзак с олимпийкой, сотовый телефон и наушники", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона.

7 июня в 5:00 19-летний Рауан Махмудов выехал на велосипеде из дома по проспекту Назарбаева, с тех пор его не видели. Позже стало известно, что он направился в сторону Успенского моста, как раз в этой стороне находится Коряковка.

Ранее, 9 июня, в Шымкенте в микрорайоне Туран-1 было найдено тело 15-летнего подростка. Предполагается, что смерть была ненасильственной.