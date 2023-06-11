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В Актау четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома

авто Фото: Zakon.kz
10 июня около 13:00 в 6 микрорайоне Актау четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, пишет mangystaumedia.kz, в квартире на 5 этаже трое детей остались без родителей. Пострадавший ребенок выпал из открытого окна.

"Ребенок находится в реанимации, подключен к дыхательному аппарату. Состояние очень тяжелое, кожа бледная. Пациент находится в коме 2 степени. Были проведены необходимые проверки. Далее будет лечение", – рассказала замдиректора областной детской больницы Сания Жусупова.

Также сообщается, что остальных детей забрали с собой полицейские.

Днем ранее пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа и погиб в Туркестанской области.

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