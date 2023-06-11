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Пожар в Абайской области: тушение продолжается на пяти участках

пожарные Фото: МЧС РК
В настоящее время тушение пожара в Абайской области продолжается на 5 участках. Силы и средства органов государственной противопожарной службы оказывают содействие лесному хозяйству в ликвидации пожара, сообщает Zakon.kz.

Тушение пожара производится вертолетами и наземной группировкой.

По данным МЧС РК, в тушении лесного пожара задействовано порядка 1500 человек, более 290 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны.

Также привлечены вертолеты для осуществления аэровизуального обследования фронта пожара и сброса воды на очаги огня.

С начала пожара всего осуществлено 486 сбросов воды объемом более 1000 тонн воды.

"В настоящее время угроза распространения пожара к населенным пунктам отсутствует, ситуация находится под контролем", – сообщили в МЧС.

Дополнительно направленные силы и средства из ДЧС г. Алматы, Алматинской области, военнослужащие воинских частей МЧС из Карагандинской и Алматинской областей приступили к тушению пожара, свою функцию выполняет специально направленный подвижной пункт управления.

"Кроме того, с первого дня поступления сообщения в МЧС на место происшествия направлены бригады Центра медицины катастроф МЧС (ЦМК). Сотрудники филиалов ЦМК МЧС на месте готовы к оказанию в случае необходимости экстренной медицинской помощи".МЧС РК

В состав бригады по оказанию экстренной медицинской помощи филиалов ЦМК входят врачи, медицинские работники, водители-санитары, санитарный транспорт, специальный автотранспорт и полевой медицинский госпиталь на базе пневмокаркасных модулей.

Главной задачей в деятельности медиков Центра медицины катастроф является оказание медицинской помощи людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, также спасателям, у которых работа в экстремальных условиях сопряжена с опасностью и риском для жизни.

При тушении пожара в Абайской области погибли 14 лесников. Опознать на данный момент удалось только пятерых.

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