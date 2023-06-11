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Токаев прилетел в Абайскую область

Борт №1 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Абайскую область, сообщает Zakon.kz.
"В ходе посещения президент ознакомится с работой по тушению пожаров в лесных массивах, проведет заседание оперативного штаба и встретится с родственниками работников лесничества, погибших при пожаре", – говорится в сообщении Акорды.




9 июня Токаев отложил поездку во Вьетнам из-за пожара в Абайской области.

На фоне лесных пожаров в Абайской области Токаев освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина. Вместо него назначен Сырым Шарипханов.

По состоянию на 11 июня тушение пожара в Абайской области продолжается на 5 участках. Силы и средства органов государственной противопожарной службы оказывают содействие лесному хозяйству в ликвидации пожара.

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