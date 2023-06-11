Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали у побережья японского острова Хоккайдо, сообщает Zakon.kz.

Главное метеорологическое агентство Японии сообщило о зарегистрированном землетрясении магнитудой 6,2 у побережья острова Хоккайдо, пишет "РИА Новости".

Толчки произошли в 18:55 местного времени. Города Ацума, Титосэ и Уракава почувствовали подземные толчки силой до 5 баллов. Очаг землетрясения располагался на глубине 140 км под водой рядом с побережьем Уракавы.

На данный момент информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.

