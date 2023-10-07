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В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2

сейсмограф Фото: Indiana University
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Афганистана, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение произошло в 40 километрах от города Герат с населением 272 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров, пишет РИА.

По данным алматинских сейсмологов, подземные толчки произошли в 13:13 по Астане.

Эпицентр землетрясения расположен в 1521 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

  • Энергетический класс землетрясения 13.9.
  • Магнитуда MPV 6.4.
  • Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости не было.

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