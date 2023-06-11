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Токаев поблагодарил волонтеров за помощь во время пожара в Абайской области

президент РК Фото: Акорда
После заседания оперштаба Касым-Жомарт Токаев побеседовал со спасателями и волонтерами, участвующими в ликвидации пожаров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, он поблагодарил всех за помощь.

"Выражаю всем благодарность. Хочу отметить волонтеров. Вы молодцы! Ваш труд не останется незамеченным государством. Случилась большая трагедия. Погибли 14 человек. Только что я встречался с местными жителями. Ситуация очень серьезная. Поэтому мы должны сплотиться и работать вместе, как один народ, одна нация", – сказал президент.

Также глава государства отметил, что на заседании оперативного штаба обсуждались организационные вопросы. 


"Только что я провел заседание оперативного штаба, на котором мы обсудили организационные вопросы. Самое главное, мы должны своевременно реагировать на такие ситуации, особенно пожары, и не допускать человеческих жертв", – сказал глава государства.

Ранее Токаев обсудил допущенные во время пожара в Абайской области ошибки и поставил новые задачи.

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Абайская область Пожар в Абайской области Токаев Касым-Жомарт
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