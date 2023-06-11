Из-за ветра пожар распространяется в сторону населенного пункта Таврия

Руководитель оперативного штаба Димитрий Гариков подчеркнул, что огонь движется в направлении Каштакского лесничества, там собирается техника для оперативного реагирования, сообщает Zakon.kz.

Он также добавил, что основная работа по тушению проводится ночью.



"Сейчас ситуация ухудшается в связи с усилением ветра. Пожар идет в сторону Каштакского лесничества, населенного пункта Таврия. Порядка 65% техники аккумулировано именно там. В Успенском лесничестве периодически возникают небольшие огневые точки. Основная работа проводится ночью. Также сложная ситуация сохраняется в поселке Жерновка – из-за рельефа там не может пройти техника", – отметил Димитрий Гариков.

Сейчас для огнеборцев самое важное – удержать огонь, чтобы он не вошел в населенные пункты.

"Сейчас люди находятся по домам, они оповещены. В зоне риска остается пока Таврия, ветер идет в том направлении. Аким области и города сейчас находятся в Каштакском лесничестве", – отметил Гариков.

Руководитель штаба также добавил, что от пожара сильно пострадали Батпаевское и Успенское лесничества.

"Сильно пострадало Батпаевское лесничество – на расстоянии порядка 7-8 км от кромки леса пострадала территория, больше всего пострадала в районе Успенки. Я не видел такого масштаба пожара, но после первого пожара 22-го числа мы, конечно, чувствуем себя увереннее. Что касается сообщений о том, что пожарным не хватает продуктов питания, – это не так. Работа проводится, огромная благодарность жителям нашей области, волонтерам, неравнодушным гражданам", – заключил Димитрий Гариков.

Ранее Токаев обсудил допущенные во время пожара в Абайской области ошибки и поставил новые задачи. А после заседания оперштаба Касым-Жомарт Токаев побеседовал со спасателями и волонтерами, участвующими в ликвидации пожаров.

