Семь полезных свойств мандаринов
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Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о полезных свойствах самого новогоднего фрукта, мандарина, сообщает Zakon.kz.
В преддверии Нового года все чаще мандарины появляются на столах казахстанцев. Вкусный и ароматный цитрус обладает невероятным количеством полезных свойств, говорит врач-эндокринолог Зухра Павлова. Но не стоит забывать и о вреде злоупотребления.
"Мякоть фрукта на 87% состоит из воды, на 7 % - из сахара, остальное – кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. В умеренных количествах полезны не только сами дольки, включая белую пленку и сеточки, но и кожура (например, если добавлять ее в воду)". Зухра Павлова
Польза мандаринов
- Большое содержание витаминов А и С. Первый отвечает за здоровье глаз, кожи, зубов и костей, второй - за иммунитет.
- Много растворимой и нерастворимой клетчатки (пектин), которая способствует нормализации работы кишечника.
- Аскорбиновая кислота стимулирует синтез коллагена, отвечающего за здоровье костей, сухожилий, волос и ногтей. Именно благодаря ей мандарины обладают жаропонижающим действием и помогают при лечении простуды и авитаминоза.
- Мощный антиоксидант гесперидин. Это вещество часто встречается в препаратах для лечения варикоза и отеков.
- Лимонная кислота нейтрализует вредные соединения в организме.
- Лютеин защищает организм от воздействия свободных радикалов и помогает нам сохранять ясное зрение, выступая светофильтром.
- Синефрин, по мнению ряда учёных, сдерживает выработку "плохого" холестерина.
Почему с мандаринами стоит быть осторожнее
- Цитрусовые - сильный аллерген.
- Мандарины повышают кислотность желудочного сока, а значит можно навредить организму, особенно если у вас язва или гастрит.
- Мандариновый сок агрессивно воздействует на зубную эмаль, постепенно разрушая ее. После употребления цитрусовых нельзя сразу чистить зубы, лучше прополоскать рот водой.
- Иногда мандарины провоцируют вздутие.
- Хотя эти фрукты считаются низкокалорийным продуктом, в них довольно много сахара.
- А ещё они стимулируют аппетит, поэтому есть мандарины лучше после основного приема пищи.
Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день. Очень важно, сообщает специалист, что есть фрукты нужно в течение дня, и не в коем случае, не за один раз.
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