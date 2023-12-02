Семь полезных свойств мандаринов

Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о полезных свойствах самого новогоднего фрукта, мандарина, сообщает Zakon.kz.

В преддверии Нового года все чаще мандарины появляются на столах казахстанцев. Вкусный и ароматный цитрус обладает невероятным количеством полезных свойств, говорит врач-эндокринолог Зухра Павлова. Но не стоит забывать и о вреде злоупотребления.

"Мякоть фрукта на 87% состоит из воды, на 7 % - из сахара, остальное – кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. В умеренных количествах полезны не только сами дольки, включая белую пленку и сеточки, но и кожура (например, если добавлять ее в воду)". Зухра Павлова

Польза мандаринов

Большое содержание витаминов А и С. Первый отвечает за здоровье глаз, кожи, зубов и костей, второй - за иммунитет.

Много растворимой и нерастворимой клетчатки (пектин), которая способствует нормализации работы кишечника.

Аскорбиновая кислота стимулирует синтез коллагена, отвечающего за здоровье костей, сухожилий, волос и ногтей. Именно благодаря ей мандарины обладают жаропонижающим действием и помогают при лечении простуды и авитаминоза.

Мощный антиоксидант гесперидин. Это вещество часто встречается в препаратах для лечения варикоза и отеков.

Лимонная кислота нейтрализует вредные соединения в организме.

Лютеин защищает организм от воздействия свободных радикалов и помогает нам сохранять ясное зрение, выступая светофильтром.

Синефрин, по мнению ряда учёных, сдерживает выработку "плохого" холестерина.

Почему с мандаринами стоит быть осторожнее

Цитрусовые - сильный аллерген.

Мандарины повышают кислотность желудочного сока, а значит можно навредить организму, особенно если у вас язва или гастрит.

Мандариновый сок агрессивно воздействует на зубную эмаль, постепенно разрушая ее. После употребления цитрусовых нельзя сразу чистить зубы, лучше прополоскать рот водой.

Иногда мандарины провоцируют вздутие.

Хотя эти фрукты считаются низкокалорийным продуктом, в них довольно много сахара.

А ещё они стимулируют аппетит, поэтому есть мандарины лучше после основного приема пищи.

Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день. Очень важно, сообщает специалист, что есть фрукты нужно в течение дня, и не в коем случае, не за один раз.

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