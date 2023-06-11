Генпрокуратура подключилась к расследованию уголовного дела в Абайской области

Фото: Zakon.kz

9 июня по факту пожара в лесном массиве области Абай начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Генпрокуратуры, по поручению главы государства уголовное дело принято в производство специальных прокуроров. "Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов. Кроме того, принимая во внимание тяжкие последствия, повлекшие гибель людей и причинение существенного вреда окружающей среде, спецпрокурором зарегистрировано уголовное дело по факту халатности", – говорится в сообщении. В рамках его расследования действиям ответственных должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с родственниками погибших лесников объявил понедельник Днем траура. Также президент выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества. Читайте также Жителей пригорода Семея эвакуируют из-за задымления

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