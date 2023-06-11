Токаев выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким работников лесного хозяйства, погибших в результате масштабного пожара в природном резервате "Семей орманы", сообщает Zakon.kz.

"Я специально приехал, чтобы выразить вам свои соболезнования. Это большая трагедия для всего нашего народа. Будьте сильными в этот тяжелый момент. Разделяю вашу горечь утраты. Я поручил правительству оказать вам всемерную поддержку, будь это финансовая или какая-либо другая помощь. Если есть обращения к правительству и лично ко мне, говорите, высказывайте свои просьбы, обращения. Все они, естественно, мы удовлетворим".

Токаев пообещал наказать виновных в пожаре.

"Конечно, к сожалению, погибших не вернуть, но жизнь продолжается. Но одно я хочу сказать точно: те, кто виноват в этой трагедии, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", – сказал глава государства.





Фото: Акорда





Пожар на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" разгорелся 8 июня. К 9 июня площадь возгорания увеличилась до 30 тыс. га, погибли трое работников лесничества. На 11 июня площадь пожара составила порядка 60 тыс. га. В ходе тушения пожара пропали 14 лесников, их нашли погибшими.

В тушении пожара задействовали порядка 300 единиц техники, около 1500 человек и 11 вертолетов.