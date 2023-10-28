ЧП на шахте Костенко: генпрокуратура начала уголовное расследование
Досудебное расследование будут проводить по ч. 3 ст. 277 УК РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ").
"Создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров, в состав которых включены наиболее опытные сотрудники правоохранительных органов и специалисты МЧС", – сообщили в прокуратуре.
На месте работу следствия координируют первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев и заместитель министра МВД Кайрат Сунтаев.
Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября.
В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.
Депутат Мажилиса РК Ерлан Саиров считает, что компания демонстрирует попустительское отношение к обеспечению безопасности на предприятиях, из-за чего гибнут люди, и ставит под угрозу всех своих рабочих, не вдаваясь в вопросы социальной ответственности бизнеса и обеспечения прав трудящихся.
Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Также глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".