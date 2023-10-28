ЧП на шахте Костенко: генпрокуратура начала уголовное расследование

По факту возгорания на шахте им. Костенко в Карагандинской области, случившегося минувшей ночью, Генеральной прокуратурой РК начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Досудебное расследование будут проводить по ч. 3 ст. 277 УК РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ").

"Создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров, в состав которых включены наиболее опытные сотрудники правоохранительных органов и специалисты МЧС", – сообщили в прокуратуре.

На месте работу следствия координируют первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев и заместитель министра МВД Кайрат Сунтаев.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

Депутат Мажилиса РК Ерлан Саиров считает, что компания демонстрирует попустительское отношение к обеспечению безопасности на предприятиях, из-за чего гибнут люди, и ставит под угрозу всех своих рабочих, не вдаваясь в вопросы социальной ответственности бизнеса и обеспечения прав трудящихся.

Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Также глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".