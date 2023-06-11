12 июня объявлен День траура

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня траурным днем в связи с пожарами и гибелью лесников в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Об объявлении траура президент сообщил во время встречи с родственниками погибших лесников.

"Этот понедельник я объявляю Днем общенационального траура. Мы будем скорбить вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям, будь это правоохранительные органы или министерства. Сейчас я проведу совещание, и мы, безусловно, извлечем из этого опыт", – сказал президент.

Также Токаев выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества. Сегодня он облетел пострадавшую от пожаров территорию в Абайской области.



