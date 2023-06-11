Жителей Озерского сельского округа эвакуируют в Семей из-за пожара
Фото: скриншот видео
В пресс-службе акимата Абайской области заявили о том, что в целях обеспечения безопасности жителей Озерского сельского округа, проживающих около лесного массива, было принято решение об их эвакуации в город Семей, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что сельчане размещены в ранее подготовленных эвакопунктах, обеспечены горячим питанием и средствами первой необходимости.
"Охрана домов и личных подсобных хозяйств обеспечена сотрудниками полиции. Перед въездом в села организованы посты", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что плотное задымление послужило основанием для эвакуации жителей села Булак, которое входит в состав городской администрации Семея.
Тушение пожара в Абайской области продолжается в трех направлениях.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ