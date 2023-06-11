Жителей Озерского сельского округа эвакуируют в Семей из-за пожара

Фото: скриншот видео

В пресс-службе акимата Абайской области заявили о том, что в целях обеспечения безопасности жителей Озерского сельского округа, проживающих около лесного массива, было принято решение об их эвакуации в город Семей, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: