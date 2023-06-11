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Жителей Озерского сельского округа эвакуируют в Семей из-за пожара

пожар, спасатели, техника Фото: скриншот видео
В пресс-службе акимата Абайской области заявили о том, что в целях обеспечения безопасности жителей Озерского сельского округа, проживающих около лесного массива, было принято решение об их эвакуации в город Семей, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что сельчане размещены в ранее подготовленных эвакопунктах, обеспечены горячим питанием и средствами первой необходимости.

"Охрана домов и личных подсобных хозяйств обеспечена сотрудниками полиции. Перед въездом в села организованы посты", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что плотное задымление послужило основанием для эвакуации жителей села Булак, которое входит в состав городской администрации Семея.

Тушение пожара в Абайской области продолжается в трех направлениях.

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Елена Беляева
Абайская область Пожар в Абайской области
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