В мессенджерах распространяется очередной фейк об угрозе Шульбинской ГЭС
Фото: shges.kz
В мессенджерах WhatsApp распространяется информация, не соответствующая действительности, о том, что семейчанам необходимо позаботиться об электронных гаджетах – якобы огонь представляет угрозу для Шульбинской ГЭС, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба акимата Абайской области, информация не соответствует действительности.
"Эта рассылка – фейк. Никакой угрозы Шульбинской ГЭС в настоящий момент нет. Ситуация находится на контроле властей. Просим доверять только источникам официальной информации", – говорится в сообщении.
Отмечается, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ и социальных сетей предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы.
Ранее в соцсетях гуляло фейковое видео якобы снятого пожара в Бородулихинском районе.
Позже в соцсетях и мессенджерах распространилась недостоверная информация о том, что пожар подбирается к Шульбинской ГЭС.
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