В мессенджерах распространяется очередной фейк об угрозе Шульбинской ГЭС

Фото: shges.kz

В мессенджерах WhatsApp распространяется информация, не соответствующая действительности, о том, что семейчанам необходимо позаботиться об электронных гаджетах – якобы огонь представляет угрозу для Шульбинской ГЭС, сообщает Zakon.kz.

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