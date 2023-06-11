Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В мессенджерах распространяется очередной фейк об угрозе Шульбинской ГЭС

фейк Фото: shges.kz
В мессенджерах WhatsApp распространяется информация, не соответствующая действительности, о том, что семейчанам необходимо позаботиться об электронных гаджетах – якобы огонь представляет угрозу для Шульбинской ГЭС, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата Абайской области, информация не соответствует действительности.

"Эта рассылка – фейк. Никакой угрозы Шульбинской ГЭС в настоящий момент нет. Ситуация находится на контроле властей. Просим доверять только источникам официальной информации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ и социальных сетей предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы. 

Ранее в соцсетях гуляло фейковое видео якобы снятого пожара в Бородулихинском районе.

Позже в соцсетях и мессенджерах распространилась недостоверная информация о том, что пожар подбирается к Шульбинской ГЭС. 

Читайте также

Главный флаг приспустили в столице РК в День общенационального траура

Объявлен сбор для помощи пострадавшим от пожара в Абайской области

Назарбаев выразил соболезнования родным погибших при пожаре в Абайской области

Елена Беляева
Абайская область Пожар в Абайской области
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
отдых, Алаколь, озеро
Что ждет туристов на Алаколе и на сколько подорожали путевки
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия
прогноз
Какие изменения ожидают представителей зодиакальных созвездий на следующей неделе
Спортивная гимнастика Умер Спортсмен
Умер многократный чемпион Казахстана по спортивной гимнастике
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления