В соцсетях гуляет фейковое видео якобы снятого пожара в Бородулихинском районе

В мессенджере WhatsApp распространяется видео крупного лесного пожара. Поверх кадров наложена надпись, гласящая, что пламя разбушевалось близ села Бородулиха, якобы находящегося в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в акимате Абайской области, это неправда. На самом деле кадры не имеют никакого отношения к Казахстану. Видео было записано в России.

"В соцсетях и мессенджерах распространяется видео с пожаром, якобы снятым в Бородулихинском районе. Эта информация не соответствует действительности. Пожар был снят еще в начале мая и даже не в Казахстане. По сообщению "Новосибирск онлайн", на видео запечатлен пожар, вспыхнувший на трассе Омск – Тюмень 11 мая. Кроме того, подпись к видео неверна: Бородулиха территориально относится не к ВКО, а к области Абай", – рассказали в пресс-службе акимата.





Природный пожар начал разгораться 8 июня на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы". По данным МЧС Казахстана, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы.

В связи с крупным пожаром президент поручил главе МЧС РК Юрию Ильину оперативно выехать в Абайскую область и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием. А правительству и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, пожар быстро распространился на большой площади из-за сильного порыва ветра.

В связи с масштабным пожаром в области Абай запланированный на 11-13 июня официальный визит главы государства Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам отложен на более поздний срок.

Комитет лесного хозяйства и животного мира заявил о том, что площадь пожара в Абайской области увеличилась в два раза и достигла 60 тысяч гектаров.

