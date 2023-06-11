В Костанайской области мужчина потерял сознание во время рыбалки

Фото: пресс-служба МЧС РК

11 июня в 10:28 спасатели г. Житикары получили сигнал о помощи. Очевидцы сообщили, что на реке Шортанды вверх по течению от левого берега вблизи верхней плотины в камышах дрейфует лодка. В ней находится человек, не подающий признаков жизни, сообщает Zakon.kz.

Прибыв на место, сотрудники подразделения оперативно-спасательного подразделения в 100 м от берега в камышах обнаружили двухместную резиновую лодку. "Спасатели вплавь обогнули густую растительность и подплыли к стоящей лодке с другой стороны берега. Один из них взобрался на лодку, другой, оставаясь в воде, придерживал ее на плаву. Мужчину привели в чувство. Во время рыбалки ему стало плохо, и он не смог самостоятельно добраться до берега. На нем не был надет спасательный жилет, а в лодке отсутствовала емкость для откачивания воды (ведерко или черпак)", – сообщили в ДЧС Костанайской области. Отмечается, что спасательная операция прошла успешно. В 11:00 мужчину 1991 года рождения спасатели транспортировали на берег. К этому времени их ожидали службы экстренного реагирования города. Спасенного мужчину передали бригаде скорой помощи. Ранее тело пропавшей 15-летней школьницы нашли в реке в Жетысуской области.

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