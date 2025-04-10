Житель Акмолинской области едва не погиб во время рыбалки на реке Ишим
Фото: пресс-служба МЧС РК
10 апреля на реке Ишим на лодке перевернулся рыбак. Об этом спасателям рассказали в акимате села Акана Курманова Атбасарского района, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС РК, на поиски выехала группа оперативно-спасательного отряда.
"В спасательной операции приняли участие семь спасателей. Оперативно, в течение 15 минут, незадачливый рыболов был обнаружен, снят с дерева, где искал спасение. Спасенный доставлен на берег для дальнейшей транспортировки в медицинское учреждение", – рассказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что малышу потребовалась помощь спасателей после игры с пластмассовой игрушкой в Семее.
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