Впервые в истории Казахстан стал чемпионом мира по сокке

Сборная Казахстана по мини-футболу выиграла Чемпионат мира-2023, одолев в финале сборную Украины, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 12 июня в Эссене, Германия, состоялся финальный матч ЧМ-2023 по мини-футболу. На площадке встретились команды из Казахстана и Украины. Первый же гол на 10-й минуте забил казахстанский спортсмен Абай Елемесов. На 14-й Алтынбек Мурзабеков удвоил преимущество сборной Казахстана. Затем украинская команда сравняла счет и основное время игры закончилось со счетом 2:2, передает Sports.kz.

Послематчевое время закончилось в пользу Казахстана и общий счет игры составил 4:3. Это первая победа казахстанских спортсменов по мини-футболу за всю историю ЧМ.

11 июня казахстанец Евгений Федоров первым добрался до финиша в гонке на 46 километров на чемпионате Азии по велоспорту, который проходит в Районге (Таиланд).