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В Тоболе двухлетний малыш погиб, упав в колодец

В Тоболе двухлетний малыш погиб, упав в колодец Фото: Unsplash
В городе Тобол Костанайской области погиб двухлетний ребенок после того, как провалился в незакрытый колодец во дворе многоэтажки, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел во дворе одного из микрорайонов Тобола, когда малыш с папой вышли на прогулку. Как рассказали соседи, которые стали свидетелями событий, малыш находился рядом с отцом, пока тот осматривал свой автомобиль. Внезапно ребенок пропал из поля зрения, пишет TobolInfo.

Отец бросился искать ребенка, обежал вокруг дома, сообщил в полицию. Малыша обнаружили соседи, когда увидели плохо закрытый люк колодца. Ребенок скончался на месте.

В полиции региона сообщили, что случай зарегистрирован в едином реестре.

В начале мая в городе Шалкар Актюбинской области произошел несчастный случай: в результате падения в уличный туалет скончался трехлетний малыш.

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