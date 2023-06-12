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Смертельная авария произошла в центре Алматы

Смертельная авария произошла в центре Алматы Фото: Zakon.kz
На проспекте Аль-Фараби, у парка Первого президента, иномарка вылетела с проезжей части и врезалась в опору надземного пешеходного перехода. В результате на месте скончался молодой человек. Есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 12 июня в центре Алматы водитель минивэна Toyota Alphard не справился с управлением и снес фонарный столб. После чего неуправляемый автомобиль промчался еще около 70 метров по проспекту и вылетел с проезжей части.


Смертельная авария произошла в центре Алматы

Фото: Zakon.kz


Смертельная авария произошла в центре Алматы

Фото: Zakon.kz


Смертельная авария произошла в центре Алматы

Фото: Zakon.kz


Смертельная авария произошла в центре Алматы

Фото: Zakon.kz


Автомобиль, который в момент аварии двигался в западном направлении города, вылетел на бордюр, а затем на тротуар. После минивэн буквально залетел под надземный пешеходный переход и врезался в одну из опор конструкции.


Смертельная авария произошла в центре Алматы

Фото: Zakon.kz


Смертельная авария произошла в центре Алматы

Фото: Zakon.kz


Смертельная авария произошла в центре Алматы

Фото: Zakon.kz


Смертельная авария произошла в центре Алматы

Фото: Zakon.kz


Скорость автомобиля была настолько высокой, что кузов минивэна измяло.


Смертельная авария произошла в центре Алматы

Фото: Zakon.kz


Смертельная авария произошла в центре Алматы

Фото: Zakon.kz


Смертельная авария произошла в центре Алматы

Фото: Zakon.kz


На месте аварии скончался молодой человек. Еще шесть пострадавших были госпитализированы в больницы города.


Смертельная авария произошла в центре Алматы

Фото: Zakon.kz


Смертельная авария произошла в центре Алматы

Фото: Zakon.kz


Смертельная авария произошла в центре Алматы

Фото: Zakon.kz


Как рассказала одна из очевидцев случившегося, в то время, когда минивэн вылетел на тротуар, он задел проходившую там женщину. Ее, по словам очевидцев, госпитализировали с переломом ноги. Эту информацию предстоит выяснить сотрудникам полиции.


Смертельная авария произошла в центре Алматы

Фото: Zakon.kz


На месте аварии работают криминалисты и дознаватели.


Смертельная авария произошла в центре Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы в ночь на 10 июня на пересечении улиц Тимирязева и Жандосова произошло ДТП, в котором погиб 32-летний мопедист.

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