Смертельная авария произошла в центре Алматы

На проспекте Аль-Фараби, у парка Первого президента, иномарка вылетела с проезжей части и врезалась в опору надземного пешеходного перехода. В результате на месте скончался молодой человек. Есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 12 июня в центре Алматы водитель минивэна Toyota Alphard не справился с управлением и снес фонарный столб. После чего неуправляемый автомобиль промчался еще около 70 метров по проспекту и вылетел с проезжей части.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Автомобиль, который в момент аварии двигался в западном направлении города, вылетел на бордюр, а затем на тротуар. После минивэн буквально залетел под надземный пешеходный переход и врезался в одну из опор конструкции.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Скорость автомобиля была настолько высокой, что кузов минивэна измяло.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





На месте аварии скончался молодой человек. Еще шесть пострадавших были госпитализированы в больницы города.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Как рассказала одна из очевидцев случившегося, в то время, когда минивэн вылетел на тротуар, он задел проходившую там женщину. Ее, по словам очевидцев, госпитализировали с переломом ноги. Эту информацию предстоит выяснить сотрудникам полиции.





Фото: Zakon.kz





На месте аварии работают криминалисты и дознаватели.





Фото: Zakon.kz

В Алматы в ночь на 10 июня на пересечении улиц Тимирязева и Жандосова произошло ДТП, в котором погиб 32-летний мопедист.

