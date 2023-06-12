В МВД казахстанцам напомнили о "старой" схеме мошенников

В связи с блокировкой звонков с подменных абонентских номеров и усилением других профилактических мер мошенники перешли на свои старые уловки. Об этом рассказал начальник управления департамента криминальной полиции МВД Марат Толеуханов, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил казахстанцам об одной из "старых" схем мошенников.

"В последнее время участились факты мошенничества в отношении пожилых людей. Так, мошенники звонят к ним на домашние телефоны и, представляясь близкими родственниками, говорят, что стали виновником ДТП и для решения проблемы срочно нужны деньги. Затем передают телефон якобы сотрудникам полиции, которые уже в свою очередь, пользуясь доверчивостью людей преклонного возраста, убеждают их передаче накопленных денег для пострадавших при ДТП либо для освобождения родственников от уголовной ответственности". Марат Толеуханов

По его словам, после согласия потерпевших передать им денежные средства, к ним направляют курьеров для получения денег.

"В связи с чем призываем граждан, особенно пожилого возраста, быть осторожными и не доверять сомнительным звонкам, а также не передавать деньги незнакомым лицам! Также просим предупредить своих родителей, родственников и знакомых пожилого возраста об указанных способах мошенничества". Марат Толеуханов

Спикер отметил, что при поступлении подобных звонков необходимо прервать телефонный разговор и связаться с указанными родственниками, перепроверив поступившую информацию.

"В случае не подтверждения нужно незамедлительно обратиться в полицию по номеру "102". Марат Толеуханов





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