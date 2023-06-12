Пожарная машина из Караганды сгорела в Абайской области

Вечером 11 июня 2023 года пожарная машина из Караганды сгорела при тушении лесного пожара в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Пламя в лесу распространяется стремительно. Пожарные из нескольких областей прибыли в Абайскую область для тушения лесного пожара

Как отмечено в сообщении, огонь охватил спецмашину в районе села Талица. К счастью, никто не пострадал.

По данным МЧС РК, в тушении лесного пожара задействованы 1 500 человек, более 300 единиц техники.

Кроме того, пожарным помогают военные и волонтеры-добровольцы.

Привлечены 14 вертолетов.

8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив.

10 июня число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек.

Материал по теме Токаев подписал распоряжение об объявлении 12 июня общенационального траура

12 июня в СМИ сообщили о пропаже еще одного человека при тушении пожара.