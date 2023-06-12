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О пропаже еще одного человека при тушении пожара в Абайской области сообщили в СМИ

Еще один человек пропал при тушении пожара в Абайской области Фото: пресс-служба МЧС РК
С 9 июня 2023 года тракторист Далонского лесничества Сергей Архипов не выходит на связь, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что сотрудник лесничества 1987 года рождения направился помогать тушить пожар в Абайской области.

"Просим помощи в розыске. Номер трактора – F 937 ARE. Позывной – "Марал 61". Поехал в Каштак тушить пожар из Далонского филиала "Семей орманы". Последний раз выходил на связь 9 числа. По сей день о нем ничего не известно. Звонить +7 771 582 2159", - говорится в рассылке.

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года.

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10 июня число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек.

11 июня сообщалось, что тушение пожара продолжают в трех направлениях.

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Кроме того, Токаев подписал распоряжение об объявлении 12 июня общенационального траура.

12 июня ДЧС Жетысуской области распространил сообщение о мерах безопасности в связи с задымлением региона от пожаров в соседней области.

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Анастасия Московчук
Абайская область Пожар в Абайской области
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