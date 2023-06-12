В полиции Абайской области подтвердили пропажу еще одного человека при тушении пожара
С заявлением о пропаже Сергея Архипова обратились родственники в отдел полиции Бескарагайского района.
"Они отметили, что Архипов, житель села Долонь, 1987 года рождения 10 июня выехал на своем тракторе помогать в тушении пожара. По поступившей информации от Оперативного штаба, тракторист не выходит на связь с вечера 10 июня 2023 года".Пресс-служба ДЧС Абайской области
Отмечено, что сотрудники полиции совместно с МЧС проводят розыскные мероприятия по установлению его местонахождения.
В поисках задействован личный состав.
Также осуществляется облет территории на предмет выявления транспортного средства, на котором он передвигался.
"Если вы располагаете какими-либо сведениями по местонахождению Архипова С.Н., просьба сообщить на телефон "102" или в ближайшее отделение полиции".Пресс-служба ДП Абайской области
8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив.
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