В полиции Абайской области подтвердили пропажу еще одного человека при тушении пожара

12 июня в СМИ появились данные о пропаже тракториста лесничества Сергея Архипова при тушении пожара в Абайской области. В региональной полиции подтвердили эту информацию: стражи порядка ищут пропавшего без вести жителя, сообщает Zakon.kz.

С заявлением о пропаже Сергея Архипова обратились родственники в отдел полиции Бескарагайского района.

"Они отметили, что Архипов, житель села Долонь, 1987 года рождения 10 июня выехал на своем тракторе помогать в тушении пожара. По поступившей информации от Оперативного штаба, тракторист не выходит на связь с вечера 10 июня 2023 года". Пресс-служба ДЧС Абайской области

Отмечено, что сотрудники полиции совместно с МЧС проводят розыскные мероприятия по установлению его местонахождения.

В поисках задействован личный состав.

Также осуществляется облет территории на предмет выявления транспортного средства, на котором он передвигался.

"Если вы располагаете какими-либо сведениями по местонахождению Архипова С.Н., просьба сообщить на телефон "102" или в ближайшее отделение полиции". Пресс-служба ДП Абайской области

8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив.

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10 июня число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек.

12 июня объявлено в Казахстане Днем общенационального траура по погибшим в пожаре "Семей Орманы" Абайской области.