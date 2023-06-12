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В полиции Абайской области подтвердили пропажу еще одного человека при тушении пожара

В полиции Абайской области подтвердили пропажу еще одного человека при тушении пожара Фото: пресс-служба МЧС РК
12 июня в СМИ появились данные о пропаже тракториста лесничества Сергея Архипова при тушении пожара в Абайской области. В региональной полиции подтвердили эту информацию: стражи порядка ищут пропавшего без вести жителя, сообщает Zakon.kz.

С заявлением о пропаже Сергея Архипова обратились родственники в отдел полиции Бескарагайского района.

"Они отметили, что Архипов, житель села Долонь, 1987 года рождения 10 июня выехал на своем тракторе помогать в тушении пожара. По поступившей информации от Оперативного штаба, тракторист не выходит на связь с вечера 10 июня 2023 года".Пресс-служба ДЧС Абайской области

Отмечено, что сотрудники полиции совместно с МЧС проводят розыскные мероприятия по установлению его местонахождения.

В поисках задействован личный состав.

Также осуществляется облет территории на предмет выявления транспортного средства, на котором он передвигался.

"Если вы располагаете какими-либо сведениями по местонахождению Архипова С.Н., просьба сообщить на телефон "102" или в ближайшее отделение полиции".Пресс-служба ДП Абайской области

8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив.

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О пропаже еще одного человека при тушении пожара в Абайской области сообщили в СМИ

Анастасия Московчук
Абайская область Пожар в Абайской области
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