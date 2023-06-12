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День траура проходит в Казахстане

День траура проходит в Казахстане Фото: pixabay
12 июня объявлено в Казахстане Днем общенационального траура по погибшим в пожаре "Семей Орманы" Абайской области, сообщает Zakon.kz.

11 июня днем президент Касым-Жомарт Токаев объявил в Казахстане 12 июня днем общенационального траура.

"Этот понедельник я объявляю Днем общенационального траура. Мы будем скорбить вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям, будь это правоохранительные органы или министерства. Сейчас я проведу совещание, и мы, безусловно, извлечем из этого опыт", – сказал президент.

Несколькими часами позже президент подписал соответствующее распоряжение, которое было опубликовано на официальном ресурсе Акорды.

"В связи с гибелью людей в результате лесного пожара в области Абай объявить 12 июня 2023 года общенациональный траур в Республике Казахстан", – сказано в документе.

В знак траура и скорби в стране приспущены флаги с полуночи 12 июня. Согласно законодательству Казахстана, флаги будут приспущены в течение суток. Главный флаг страны в этот день развивается на высоте половины флагштока, это 50 метров.

Пожар в Абайской области унес жизни 14 человек. Их фотографии были опубликованы утром 11 июня. По решению президента, все они представлены к награде орденом "Құрмет" посмертно.


День траура проходит в Казахстане

Фото: пресс-служба МЧС РК


  • Тоқтасын Серікжан Бакытбекұлы (посмертно) – инженера Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
  • Жиенбаеву Мейрамгуль Кусаиновну (посмертно) – руководителя Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
  • Губаева Алексея Григорьевича (посмертно) – мастера леса – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
  • Начинёнова Константина Сергеевича (посмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
  • Нуржигитова Саята Нуржановича (посмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
  • Сидорина Виктора Александровича (посмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
  • Сидорина Александра Викторовича (посмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
  • Фоминых Максима Владимировича (посмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
  • Гражданкина Петра Александровича (посмертно) – лесного пожарного Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
  • Пузырева Сергея Николаевича (посмертно) – лесного пожарного Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
  • Дарибаева Александра Викторовича (посмертно) – тракториста – машиниста Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
  • Ганьшина Даниила Евгеньевича (посмертно) – водителя Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
  • Пузырева Николая Ивановича (посмертно) – водителя Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
  • Дүйсембаев Амангелді Спатайұлы (посмертно) – водителя Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

По факту пожара, разгоревшегося в "Семей Орманы" 8 июня, на следующий день было возбуждено уголовное дело. Два дня спустя к расследованию подключились специальные прокуроры, об этом сообщили в генеральной прокуратуре.

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Абайская область Пожар в Абайской области Генеральная прокуратура МЧС РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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